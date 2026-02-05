BANDAI NAMCO SVELA CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, il nuovo episodio dell'entusiasmante avventura di Tsubasa, in arrivo nel corso del 2026. Il trailer di debutto mostra tutte le emozioni di questa esaltante serie calcistica, ora con ancora più squadre e personaggi, tra cui 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali animate in campo.

Sfidanti da tutto il mondo, tra cui squadre che non sono mai apparse nel titolo precedente, nonché squadre e personaggi originali, si scontrano in un'esperienza di animazione spettacolare e ricca di dettagli, portando tutta l'emozione di questi momenti irripetibili a nuovi livelli. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS arriverà nel corso del 2026 per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS invita i fan a intraprendere il loro percorso verso la vittoria creando il proprio personaggio e unendosi a Tsubasa nella sua missione. I giocatori potranno forgiare nuove amicizie, affrontare nuovi rivali e riportare a casa il tanto ambito trofeo.

Immergiti nel mondo di CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS con il trailer italiano di annuncio:

https://youtu.be/tYkQW7Jn0HQ

Nel nuovo gioco, l'azione in campo è stata notevolmente migliorata. Le nuove super mosse aumentano l'intensità di ogni momento di gioco, dando ai giocatori il controllo totale sul campo con passaggi, dribbling, contrasti e blocchi basati su tecniche speciali. Anche parare i tiri in porta diventa più tattico grazie a un nuovo sistema che mette il portiere contro il tiratore, consentendo a entrambi di sperimentare e contrastare spettacolari super tiri e parate da parte dei personaggi della serie originale.