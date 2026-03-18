Captain Tsubasa 2 World Fighters mostra il nuovo sistema di gioco

Bandai Namco presenta CAPTAIN TSUBASA 2 World Fighters e mostra il gameplay con un trailer dedicato alle nuove meccaniche, tra cui parate basate sulla resistenza e azioni speciali potenziate.

È stato diffuso il system trailer di CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, nuovo capitolo calcistico ispirato alla celebre serie giapponese. Il video mette al centro le sfide tra Tsubasa e i suoi avversari, mostrando partite più dinamiche e ricche di opzioni tattiche.

Il gameplay introduce controlli rivisti per azioni di base, con dribbling più immediati e contrasti ravvicinati che diventano veri duelli. Il sistema di parata dei portieri è stato aggiornato e ora si basa sulla resistenza, trasformando ogni tiro in uno scontro diretto tra attaccante e difensore.

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Tra le novità spiccano le Max Actions, mosse ad alto rischio che possono cambiare l’andamento di un’azione offensiva o difensiva. Accanto a queste, tornano le abilità speciali dei personaggi, come super tiri, passaggi avanzati, dribbling tecnici e interventi difensivi potenziati.

Il nuovo Chain System premia le azioni consecutive: combinando passaggi, dribbling e abilità, i giocatori possono aumentare la forza dei tiri e ridurre i tempi di caricamento. Le partite diventano così più rapide e spettacolari, con momenti decisivi costruiti azione dopo azione.

Grande attenzione anche ai portieri, grazie a un sistema che permette di prevedere i tiri in sei direzioni diverse. Le parate consumano energia e, con il passare del tempo, la resistenza può diminuire in modo permanente, rendendo ogni tentativo di gol sempre più pericoloso.

Il titolo introduce inoltre le Miracle Actions, eventi rari che possono ribaltare il risultato all’improvviso, richiamando le rimonte imprevedibili della serie originale. Ogni partita punta a offrire un ritmo cinematografico tra azioni spettacolari e scelte strategiche.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS è previsto nel 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, con l’obiettivo di portare il calcio arcade a un livello più tecnico e competitivo.