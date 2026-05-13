Milano, pedone di 84 anni travolto da un camion in manovra in via Cadore

Un uomo di 84 anni è morto a Milano dopo essere stato investito da un camion durante una manovra in via Cadore. L’anziano è stato travolto mentre attraversava la strada vicino a corso XXII Marzo.

Tragedia nella mattinata di oggi a Milano, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion frigorifero in via Cadore, a pochi metri dall’incrocio con corso XXII Marzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, l’anziano stava attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali quando il mezzo pesante, diretto verso corso XXII Marzo, si è fermato in seconda fila. L’uomo si sarebbe arrestato a metà strada per lasciar spazio al camion durante la manovra.

Subito dopo il conducente avrebbe inserito la retromarcia senza accorgersi della presenza del pedone alle spalle del veicolo. Il camion lo ha quindi travolto con una ruota durante la manovra all’indietro e, pochi istanti dopo, anche ripartendo in avanti di alcuni metri.

L’autista del mezzo si è fermato appena compresa la gravità della situazione e ha chiamato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trovato l’84enne privo di conoscenza e lo hanno trasportato in codice rosso alla clinica Città Studi.

Nonostante il ricovero urgente, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento.