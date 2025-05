Pedone travolto e ucciso sulla SR71 a Cortona: alla guida un ragazzo di 19 anni

Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada regionale 71 nei pressi della località Il Riccio, nel comune di Cortona (provincia di Arezzo). Un uomo di 39 anni, originario dell’Albania e residente a Tuoro sul Trasimeno, è stato investito e ucciso da un’auto mentre camminava sul bordo della carreggiata.

Lo schianto è avvenuto alle 7:44 di martedì 27 maggio. L’impatto è stato violentissimo: la vittima è deceduta sul colpo. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 19 anni di Cortona che, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora in fase di accertamento.

L’auto ha invaso il margine destro della strada colpendo in pieno il pedone, che non ha avuto possibilità di mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, con l’automedica Alfa 3 della Valdichiana e l’ambulanza Blsd di Cortona. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri della compagnia di Cortona, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e a verificare eventuali responsabilità. Il tratto della SR71 è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di soccorso.