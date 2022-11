Ciclismo: E’ morto a 51 anni Davide Rebellin travolto da un camion!

Oggi, arriva la tragica notizia che Davide Rebellin, campione di ciclismo, è morto travolto da un camion a Montebello vicentino (Vicenza). Il ciclista, professionista delle “classiche”, aveva 51 anni. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo dell’autostrada avrebbe colpito e travolto l’uomo in sella alla bicicletta, deceduto all’istante.

L'autista non si è fermato, allontanandosi; ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare l'autotrasportatore...

