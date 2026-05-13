Internazionali d'Italia, Rublev scherza su Sinner e ammette: Avrei preferito un altro avversario

Rublev affronterà Jannik Sinner nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo il successo in rimonta su Basilashvili. Il russo ha scherzato sui numeri del numero uno al mondo e ammesso che avrebbe preferito un avversario diverso.

Andrej Rublev si prepara a sfidare Jannik Sinner nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista russo ha conquistato l’accesso al turno successivo battendo in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili e ora troverà davanti il numero uno del mondo.

Dopo il match, Rublev ha parlato con ironia della sfida che lo aspetta contro l’azzurro, capace di imporsi in sette dei dieci precedenti disputati tra i due. Il russo ha ricordato la lunga serie positiva di Sinner, citando i successi consecutivi nei Masters 1000 e la striscia di vittorie ottenute negli ultimi tornei.

“Quanti Masters 1000 ha vinto di fila? Cinque? E quante partite consecutive?”, ha detto sorridendo durante l’intervista a TennisTv. Poi ha aggiunto una battuta sul momento del campione italiano: “Più vince e più si avvicina alla sconfitta”.

Rublev ha spiegato di affrontare l’impegno senza particolare tensione, pur riconoscendo il livello dell’avversario. Il russo ha ammesso che, potendo scegliere, avrebbe preferito incrociare un altro giocatore in questa fase del torneo.

“Sto bene e non sono emozionato per la partita contro Jannik”, ha raccontato il tennista russo. “Se mi chiedi se avrei preferito giocare contro qualcun altro, certo che sì. Ma affrontare Sinner è anche una sfida personale, voglio mettermi alla prova contro di lui”.