Chi è Mariano Navone, possibile avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Home / Social News / Chi è Mariano Navone, possibile avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Il possibile primo sfidante di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 potrebbe essere l'argentino Mariano Navone, attualmente numero 99 del ranking ATP. Il 24enne affronterà nel turno d’esordio del Masters 1000 di Roma l’azzurro Federico Cinà: in caso di vittoria, incrocerà Sinner al secondo turno, segnando il ritorno in campo del tennista altoatesino dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol.

Navone è tra i protagonisti emergenti del circuito: nel 2024 ha conquistato cinque titoli Challenger, imponendosi a Poznan (Polonia), Santa Cruz (Bolivia) e in tre eventi in Argentina, tra cui due trionfi a Santa Fe e uno a Buenos Aires. Questi risultati gli hanno consentito di raggiungere il best ranking della carriera, toccando la posizione numero 29 e guadagnandosi ammirazione nel suo paese.

In Argentina è ormai una piccola celebrità, tanto da essere soprannominato "La Navoneta", chiaro riferimento alla "Scaloneta", il celebre appellativo della nazionale di calcio guidata da Lionel Scaloni. "Mi chiamano così perché si sono ispirati al modo in cui chiamano la Nazionale", ha raccontato Navone, "anche se non tutti lo usano perché non sono così famoso. Ma mi piace: la gente mi riconosce con quel nome, non dicono Mariano, dicono La Navoneta".

Internazionali d'Italia: pericolo Ruud ai quarti per Sinner, possibile derby all'esordio

Sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali d’Italia al via il 7 maggio, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo dopo tre mesi di stop.

Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia: tabellone, conferenza e primo allenamento

Jannik Sinner è pronto a riaccendere l’entusiasmo del Foro Italico. Dopo la fine della squalifica per il caso Clostebol, terminata ufficialmente il 4 maggio, il numero uno del mondo inizierà la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2025 domani, lunedì 5 maggio.

Sinner si confessa al Tg1: salta Vespa, De Martino posticipato alle 20.50

Jannik Sinner sarà protagonista questa sera, martedì 29 aprile, su Rai1 alle ore 20.30 con un'intervista esclusiva condotta dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.