Alvise Rigo e Shaila Gatta, arriva la smentita sul flirt: Sono single e penso al lavoro

Alvise Rigo chiude le voci su Shaila Gatta e torna a parlare di Elisabetta Canalis. L’attore ed ex rugbista chiarisce i rapporti con la ballerina e racconta cosa gli aveva fatto perdere la testa per l’ex velina.

Alvise Rigo mette fine alle indiscrezioni che lo hanno accostato a Shaila Gatta. L’attore ed ex rugbista, intervistato dal settimanale Chi, ha spiegato che tra lui e la ballerina non esiste alcuna relazione sentimentale. Le immagini circolate nei giorni scorsi, scattate durante alcuni eventi sul lago di Garda, avevano alimentato le voci su un possibile flirt.

Rigo ha chiarito che il rapporto con l’ex velina di Striscia la Notizia nasce esclusivamente da impegni professionali condivisi. I due, infatti, partecipano spesso a iniziative legate agli stessi marchi pubblicitari e si ritrovano in contesti lavorativi simili. “Shaila è una collega di lavoro”, ha spiegato, negando qualsiasi coinvolgimento personale.

Parlando invece della sua storia con Elisabetta Canalis, l’attore ha ricordato il periodo trascorso insieme durante le registrazioni del reality Netflix “Physical Italia: da 100 a 1”. Secondo Rigo, il legame tra loro era nato subito grazie alla forte intesa costruita affrontando prove sportive e lavoro di squadra.

L’ex rugbista non ha nascosto l’affetto rimasto per la showgirl sarda e ha ammesso di aver apprezzato ogni aspetto della sua personalità. Nonostante questo, la relazione si è conclusa da tempo e oggi entrambi hanno preso strade diverse.

Negli ultimi mesi, Elisabetta Canalis era già stata indicata come completamente distante dalle vicende di cronaca rosa che hanno coinvolto il suo ex compagno. Le foto di Rigo insieme a Shaila Gatta non avrebbero creato alcuna reazione particolare da parte della modella.

Nel frattempo Alvise Rigo continua a concentrarsi sulla carriera nel cinema. A giugno sarà diretto da Ferzan Ozpetek nel film natalizio “Nella gioia e nel dolore”. Sul fronte privato, il messaggio resta netto: “Sono single e concentrato sul lavoro”.