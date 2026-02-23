Elisabetta Canalis single dopo la fine della storia con Alvise Rigo
Elisabetta Canalis è tornata single dopo la fine della relazione con Alvise Rigo, chiusa dopo pochi mesi. La showgirl è rientrata a Milano per la Fashion Week e si mostra sorridente e in forma, concentrata su lavoro e vita personale.
Elisabetta Canalis ha chiuso la relazione con Alvise Rigo. La frequentazione, mai ufficializzata pubblicamente, si sarebbe interrotta dopo un periodo piuttosto breve. La showgirl, rientrata a Milano in occasione della settimana della moda, appare serena e rilassata.
La presenza alla Milano Fashion Week ha riportato l’attenzione sulla sua vita privata. Chi la incontra in questi giorni la descrive sorridente e a suo agio, lontana da qualsiasi segnale di tensione legato alla recente rottura.
Solo pochi mesi fa, a dicembre, Canalis aveva condiviso sui social uno scatto insieme a Rigo. Nell’immagine, i due erano abbracciati su uno scooter nel centro di Milano, un gesto semplice ma sufficiente a confermare un legame affettuoso tra loro.
Ora quella fase sembra archiviata. L’ex velina preferisce non esporsi sul piano personale e continua a concentrarsi sulle sue attività, tra impegni professionali e cura di sé. In questi giorni milanesi non ha rilasciato dichiarazioni sulla fine della relazione, lasciando spazio solo alle immagini e alle apparizioni pubbliche.