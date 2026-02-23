Elisabetta Canalis single dopo la fine della storia con Alvise Rigo

Luca Bianchi | 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Canalis è tornata single dopo la fine della relazione con Alvise Rigo, chiusa dopo pochi mesi. La showgirl è rientrata a Milano per la Fashion Week e si mostra sorridente e in forma, concentrata su lavoro e vita personale.

Elisabetta Canalis
Elisabetta Canalis single dopo la fine della storia con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis ha chiuso la relazione con Alvise Rigo. La frequentazione, mai ufficializzata pubblicamente, si sarebbe interrotta dopo un periodo piuttosto breve. La showgirl, rientrata a Milano in occasione della settimana della moda, appare serena e rilassata.

La presenza alla Milano Fashion Week ha riportato l’attenzione sulla sua vita privata. Chi la incontra in questi giorni la descrive sorridente e a suo agio, lontana da qualsiasi segnale di tensione legato alla recente rottura.

Leggi anche: Elisabetta Canalis tra feste a Las Vegas e outfit memorabili con Alvise Rigo Elisabetta #Canalis ha trascorso le festività a Las Vegas con Alvise Rigo, condividendo momenti di svago e alcuni outfit sui social.

Solo pochi mesi fa, a dicembre, Canalis aveva condiviso sui social uno scatto insieme a Rigo. Nell’immagine, i due erano abbracciati su uno scooter nel centro di Milano, un gesto semplice ma sufficiente a confermare un legame affettuoso tra loro.

Ora quella fase sembra archiviata. L’ex velina preferisce non esporsi sul piano personale e continua a concentrarsi sulle sue attività, tra impegni professionali e cura di sé. In questi giorni milanesi non ha rilasciato dichiarazioni sulla fine della relazione, lasciando spazio solo alle immagini e alle apparizioni pubbliche.