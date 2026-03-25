Shaila Gatta e Alvise Rigo paparazzati insieme, la reazione in diretta tv e la battuta di Magalli

Shaila Gatta finisce al centro del gossip dopo alcune foto con Alvise Rigo e scopre tutto in diretta tv. L’ex velina reagisce con imbarazzo e chiarisce la natura del rapporto durante l’intervista.

Shaila Gatta si è ritrovata improvvisamente sotto i riflettori del gossip per alcune immagini che la ritraggono insieme ad Alvise Rigo. La scoperta è arrivata in studio, durante la trasmissione condotta da Caterina Balivo, dove l’ex velina era ospite per presentare il suo libro.

A mostrare le foto è stato il direttore del settimanale, che ha portato in diretta un servizio fotografico realizzato a Milano. Negli scatti, Shaila Gatta e Alvise Rigo passeggiano tra sorrisi e complicità, fino alla partenza insieme verso il Lago di Garda. Tra le immagini spicca un bacio, catturato poco prima di lasciare la città.

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Colta di sorpresa, Gatta ha ammesso il proprio disagio davanti alle immagini: ha spiegato di non essere abituata a un’esposizione così intensa e di aver vissuto un periodo personale complicato. Per questo, ha detto, preferisce mantenere riservata la propria vita privata.

Parlando del rapporto con Rigo, l’ex velina ha ridimensionato la situazione: ha raccontato che si trattava della loro prima uscita insieme e che si stanno semplicemente frequentando. La presenza dei fotografi, ha aggiunto, fa parte del gioco, ma non se l’aspettava in quel momento.

A rendere il clima più acceso è intervenuto Giancarlo Magalli con una battuta pungente, che ha provocato una reazione immediata. Shaila ha risposto senza esitazioni, rivendicando con tono deciso la propria energia e presenza, soprattutto alla soglia dei 30 anni.