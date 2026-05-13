Harry e Meghan a Disneyland con Archie e Lilibet, festa in famiglia tra giochi e principesse Disney

Harry e Meghan hanno festeggiato i compleanni di Archie e Lilibet a Disneyland in California. La coppia ha trascorso una giornata nel parco di Anaheim insieme ai figli e alla madre di Meghan, tra attrazioni, spettacoli e incontri con i personaggi Disney.

Harry e Meghan hanno scelto Disneyland, ad Anaheim in California, per celebrare i compleanni dei figli Archie e Lilibet. Il primogenito della coppia ha compiuto 7 anni il 6 maggio, mentre la secondogenita festeggerà i 5 anni il prossimo 4 giugno. I Sussex hanno trascorso una giornata nel celebre parco divertimenti tra attrazioni, spettacoli e momenti condivisi con i personaggi più amati dell’universo Disney.

Con loro era presente anche Doria Ragland, madre di Meghan, sempre più vicina alla vita quotidiana della famiglia. Durante la visita, la nonna è stata fotografata mentre abbracciava Topolino insieme a Meghan, Lilibet e Minnie. La giornata è coincisa anche con i festeggiamenti per la festa della mamma, trasformando la visita in un’occasione speciale da vivere tutti insieme.

Meghan ha pubblicato sui social soltanto alcuni frammenti della giornata, mantenendo gran parte della visita lontana dall’attenzione pubblica. Tra le immagini condivise compare anche l’incontro di Lilibet con le principesse Disney Cenerentola e Aurora, uno dei momenti che la duchessa ha deciso di mostrare ai follower.

La vita costruita da Harry e Meghan negli Stati Uniti continua a seguire una direzione distante dagli impegni e dalle regole della famiglia reale britannica. Secondo quanto raccontato più volte dalla coppia, la scelta di trasferirsi in California nasce anche dal desiderio di offrire ai figli un’infanzia più libera e meno condizionata dai protocolli reali.

Nelle immagini diffuse dalla famiglia, Archie e Lilibet appaiono sereni mentre partecipano alle attività del parco insieme ai genitori. A Montecito, dove vivono stabilmente, Harry e Meghan cercano di mantenere una quotidianità il più possibile normale, frequentando ristoranti e luoghi pubblici senza isolamento.

Parlando della sua vita in California, Meghan ha spiegato di apprezzare molto il senso di comunità che ha trovato a Montecito. La duchessa ha raccontato di amare la possibilità di vivere momenti semplici con la famiglia e di poter condividere attività comuni con i figli, lontano dalle restrizioni che hanno segnato il passato a Londra.