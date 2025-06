Meghan e Harry a Disneyland con i figli: foto virali e accuse di strategia mediatica

Meghan Markle e il principe Harry sono stati avvistati a Disneyland per celebrare il quarto compleanno della principessa Lilibet, insieme al primogenito Archie. Il momento in famiglia è stato condiviso online attraverso foto e video che ritraggono la coppia con i figli sulle giostre del celebre parco divertimenti.

Un filmato mostra Lilibet che corre tenendo la mano della madre, mentre un altro immortala la torta a tema “La Sirenetta”, scelta per il party. I momenti più intimi, come l’incontro dei bambini con Elsa di Frozen in una sala privata, sono stati ripresi ma con attenzione alla privacy: i volti dei piccoli sono stati oscurati con cuoricini o inquadrature studiate.

Nonostante le cautele, le immagini hanno acceso una nuova ondata di polemiche. Solo pochi giorni fa, un video virale mostrava Meghan ballare in una clinica durante la gravidanza, generando imbarazzo e reazioni contrastanti. Oggi, alcuni media britannici suggeriscono che la duchessa stia adottando una strategia commerciale basata sull’esposizione pubblica dei figli.

Celia Walden, editorialista del Telegraph, scrive: “Capitalizzare sui propri figli è un terreno scivoloso per i personaggi pubblici, e Meghan ci sta precipitando”. La giornalista riporta anche un messaggio ricevuto da un’amica: “Non passerà un anno prima di vederli in una campagna pubblicitaria Burberry Kids”.

Le critiche si concentrano sul presunto tentativo di promuovere attività in difficoltà, come il progetto online ‘Meghan’s Mall’, utilizzando i bambini come leva emozionale. L’opinione pubblica statunitense, secondo un recente sondaggio, rimane divisa: solo quattro americani su dieci hanno una visione positiva della duchessa.

“Meghan sarà spinta a usare i figli anche da chi, nel suo entourage, guadagna sulla ‘Sussex Inc.’”, scrive ancora Walden. “Forse sente di non avere altra scelta, dopo essere stata criticata anni fa per non aver mostrato Archie appena nato. Come molte madri, può essere orgogliosa dei suoi bambini. Ma i consulenti di marketing lo sanno: quei bambini potrebbero essere la risposta a tutto”.