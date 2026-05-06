Irama verso X Factor 2026, possibile posto in giuria dopo l'addio di Achille Lauro

Irama potrebbe entrare nella giuria di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro, secondo un’indiscrezione rilanciata da Luca Dondoni. Il nome avrebbe superato anche quello di Tananai.

Irama sarebbe tra i nomi più forti per completare la nuova giuria di X Factor 2026. Secondo l’indiscrezione diffusa dal giornalista Luca Dondoni, il cantautore potrebbe prendere il posto lasciato libero da Achille Lauro nel talent show di Sky.

La scelta non è ancora ufficiale, ma il profilo dell’artista sembra in linea con la direzione cercata dalla produzione. Irama porta con sé un seguito giovane, numeri importanti nello streaming e un percorso nato proprio nei talent, dopo l’esperienza ad Amici e la successiva crescita nel pop italiano.

Nel confronto per l’ultimo posto al tavolo dei giudici sarebbe circolato anche il nome di Tananai, ma l’ipotesi Irama risulterebbe al momento più avanzata. Il cantante, negli ultimi anni, ha consolidato la propria immagine anche grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo e a un repertorio capace di unire scrittura melodica e sonorità urban-pop.

Per X Factor, l’arrivo di Irama significherebbe puntare su un artista vicino al mercato discografico attuale e abituato ai meccanismi della televisione musicale. L’annuncio ufficiale della nuova giuria resta l’unico passaggio mancante.