Barbara D'Urso resta fuori dalla Rai: nessun programma per la prossima stagione

Barbara D’Urso non tornerà in Rai nella stagione televisiva 2025-2026. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la conduttrice rimarrà lontana dai palinsesti del servizio pubblico, nonostante le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Stop ai progetti per Rai1: sfuma l'ipotesi del sabato pomeriggio

Le voci che davano la D’Urso pronta a sbarcare su Rai1 a partire da gennaio 2026 con un nuovo programma di emotainment, in concorrenza con 'Verissimo' su Canale 5, non trovano al momento conferme. Le trattative avrebbero incontrato ostacoli ritenuti insormontabili, rendendo impossibile un suo annuncio nella presentazione ufficiale dei palinsesti Rai prevista per fine giugno.

Dopo l’addio a Mediaset, il suo ritorno in televisione resta incerto, con la Rai che al momento non ha in programma alcun progetto per lei.