Chanel Totti compie 19 anni, festa intima con gli amici e auguri di Ilary e Francesco

Chanel Totti festeggia 19 anni con una cena tra amici e gli auguri social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Niente festa sfarzosa come l’anno scorso, ma una serata intima con torte semplici e dediche affettuose.

Il 13 maggio Chanel Totti ha celebrato il suo diciannovesimo compleanno scegliendo un’atmosfera molto diversa rispetto ai festeggiamenti organizzati per i 18 anni. La giovane, conosciuta anche per la partecipazione a Pechino Express, ha trascorso la serata insieme agli amici più stretti e alla famiglia, puntando su una cena semplice e un clima riservato.

Niente abiti da gala o allestimenti spettacolari. Per aspettare la mezzanotte, Chanel ha riunito le persone più vicine a lei attorno a un tavolo tra brindisi, piatti condivisi e due piccole torte sulle quali ha spento le candeline. Durante la festa sono arrivate anche diverse dediche pubblicate sui social dalle amiche storiche. «Alla mia persona del cuore, a mia sorella, tanti auguri vita mia, sii sempre tu», ha scritto una di loro. Un’altra ha aggiunto «Tanti auguri Chani del mio cuore», mentre un’amica d’infanzia le ha dedicato parole molto personali ricordando il legame che le unisce da anni.

Alla cena era presente anche il fratello maggiore Cristian Totti, con cui Chanel mostra spesso un rapporto molto stretto anche sui social. Durante il momento della torta, Cristian si è avvicinato per darle un bacio sulla guancia e poco dopo ha condiviso una storia Instagram con una breve dedica. «Auguri, ti amo», ha scritto accanto a uno scatto della serata.

Non sono mancati gli auguri pubblici dei genitori. Francesco Totti ha scelto una fotografia scattata durante il diciottesimo compleanno della figlia, accompagnandola con il messaggio «Auguri vita mia» e con la canzone Complici di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti in sottofondo.

Ilary Blasi, invece, ha preferito condividere un ricordo dell’infanzia di Chanel. La conduttrice ha pubblicato una vecchia foto della figlia da bambina scrivendo «Buon compleanno amore della mia vita», lasciando spazio a un messaggio più personale e nostalgico.