Rissa tra coinquiline ad Ancona, lite per il rumore finisce con tre ferite

Tre coinquiline si sono affrontate in un appartamento di Ancona dopo una discussione nata per il rumore, degenerata in aggressione con ferite e morsi. Tutte e tre sono state soccorse e portate in ospedale nella notte.

Intervento della Polizia di Stato nella tarda serata di ieri ad Ancona, in un alloggio di una cooperativa vicino a piazza D’Armi. Erano circa le 23 quando è arrivata la segnalazione di una violenta lite tra coinquiline.

Gli agenti hanno trovato tre giovani donne straniere coinvolte nella colluttazione. Una di loro, visibilmente agitata e con segni evidenti sul corpo, ha raccontato che tutto sarebbe partito da una discussione banale, poi degenerata quando le altre due l’avrebbero aggredita.

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Alla base dello scontro ci sarebbe stato il rumore in casa: una delle ragazze si sarebbe lamentata perché non riusciva a studiare. Da lì le tensioni sono salite fino allo scontro fisico.

La situazione è apparsa subito seria. Una 28enne camerunense è stata accompagnata in ospedale dalla Croce Gialla con ferite al volto e un’unghia di un dito quasi strappata, probabilmente durante i morsi scambiati nella lite.

Anche le altre due coinquiline hanno avuto bisogno di cure: una presentava uno zigomo gonfio, l’altra un problema al gomito. Entrambe hanno però fornito una versione opposta ai poliziotti, sostenendo di essere state attaccate senza motivo.

Gli agenti hanno riportato la calma nell’appartamento, mentre il personale sanitario del 118 ha disposto il trasferimento di tutte e tre le ragazze in ospedale per le medicazioni necessarie.