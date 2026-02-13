Bambina di due anni aggredita da pitbull a Ceccano, ferita e portata in ospedale

Home / Social News / Bambina di due anni aggredita da pitbull a Ceccano, ferita e portata in ospedale

Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull in casa a Ceccano. Ferita a un braccio e scaraventata a terra, è stata portata in ospedale. Intervenuti i carabinieri, un uomo è rimasto lievemente ferito nel tentativo di salvarla.