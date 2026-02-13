Bambina di due anni aggredita da pitbull a Ceccano, ferita e portata in ospedale
Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull in casa a Ceccano. Ferita a un braccio e scaraventata a terra, è stata portata in ospedale. Intervenuti i carabinieri, un uomo è rimasto lievemente ferito nel tentativo di salvarla.
Momenti di paura nella serata di giovedì a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove una bambina di due anni è stata improvvisamente aggredita da un pitbull all’interno di un’abitazione.
L’episodio si è verificato intorno alle 22.30. Secondo le prime informazioni, il cane avrebbe azzannato la piccola a un braccio, per poi scaraventarla con violenza a terra e contro un muro, provocandole diverse ferite.
Le persone presenti in casa sono intervenute immediatamente, riuscendo a sottrarre la bambina alla presa dell’animale. La piccola è stata poi affidata ai soccorsi e trasferita all’ospedale Bambino Gesù di Roma in codice giallo.
Durante i concitati momenti dell’aggressione è rimasto ferito anche un uomo di 42 anni, che ha cercato di difendere la bambina. Per lui il trasporto all’ospedale Spaziani di Frosinone, con ferite giudicate lievi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.