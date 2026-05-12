Darderi-Zverev agli Internazionali d'Italia, orario del match e dove vederlo in tv

Darderi sfida Zverev agli Internazionali d’Italia dopo il successo su Paul. Il tennista azzurro torna in campo a Roma nel pomeriggio del 12 maggio con l’obiettivo di raggiungere i quarti del Masters 1000.

Luciano Darderi torna in campo oggi, martedì 12 maggio, per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista azzurro affronta Alexander Zverev nel torneo Masters 1000 di Roma dopo aver superato Yannick Hanfmann al debutto e Tommy Paul nel turno precedente.

Il match contro il tedesco è in programma non prima delle ore 14 sulla BNP Paribas Arena. La sfida è inserita come terzo incontro del programma diurno previsto nella giornata romana.

Zverev arriva agli ottavi dopo le vittorie ottenute contro Daniel Altmaier e Alexander Blockx. Il tedesco parte con i favori del pronostico anche alla luce dell’unico precedente disputato contro Darderi. I due si erano già affrontati agli Internazionali d’Italia del 2024, quando il numero uno tedesco si impose in due set nel terzo turno.

La partita tra Darderi e Zverev sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming tramite Sky Go e NOW.