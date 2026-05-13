Coppa Italia, Lazio-Inter in finale questa sera a Roma tra rivincita biancoceleste e corsa al trofeo

Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia nella finale del 13 maggio dopo il recente 3-0 nerazzurro in campionato. All’Olimpico si riparte da zero, con Lautaro Martinez ancora al centro dell’attacco interista.

La finale di Coppa Italia mette di fronte Lazio e Inter nella serata di mercoledì 13 maggio. Le due squadre tornano ad affrontarsi pochi giorni dopo la sfida di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0 allo stadio Olimpico grazie ai gol di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21. La squadra allenata da Maurizio Sarri cerca il riscatto davanti ai propri tifosi, mentre l’Inter guidata da Cristian Chivu punta ad aggiungere un altro trofeo alla stagione.

Queste le probabili formazioni della sfida. La Lazio dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

L’Inter dovrebbe invece partire con il 3-5-2: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. La finale sarà disponibile anche in streaming attraverso SportMediaset e Infinity.