Thuram si ferma in allenamento, finale di Coppa Italia Inter-Lazio a rischio

Thuram si è fermato in allenamento per una contrattura e rischia di saltare Inter-Lazio. Chivu valuta le alternative per la finale di Coppa Italia del 13 maggio

Marcus Thuram è in dubbio per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, in programma mercoledì 13 maggio. L’attaccante francese ha accusato una contrattura muscolare durante la seduta di allenamento di lunedì 11 maggio.

Le condizioni del giocatore saranno controllate nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro. Al momento la sua presenza dal primo minuto appare complicata, anche se l’Inter proverà a recuperarlo almeno per la panchina.

Il problema di Thuram arriva in una fase delicata per le scelte offensive di Chivu. Con Esposito fermo dopo il ko dello scorso weekend, Bonny diventa il principale candidato per affiancare Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro.

La decisione definitiva arriverà solo dopo le valutazioni mediche e le risposte del giocatore nelle ore che precedono la partita. L’obiettivo dello staff è capire se Thuram potrà essere utilizzato almeno a gara in corso.