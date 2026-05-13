Jason Collins è morto a 47 anni, il primo giocatore Nba dichiaratamente gay era malato di tumore

Jason Collins è morto a 47 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. L’ex cestista Nba aveva annunciato la malattia pochi mesi fa e si era sottoposto a cure sperimentali a Singapore.

È morto a 47 anni Jason Collins, ex centro della Nba ricordato per essere stato il primo giocatore del campionato americano di basket a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità mentre era ancora in attività. Da tempo combatteva contro un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello.

La diagnosi era stata resa pubblica nel novembre scorso. Dopo aver scoperto la malattia, Collins aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a Singapore per sottoporsi a trattamenti sperimentali che negli Stati Uniti non erano ancora disponibili.

La sua carriera in Nba era durata undici stagioni. Aveva iniziato con i Nets quando la franchigia si trovava ancora nel New Jersey e aveva concluso il percorso professionale nel 2014 con la stessa squadra, trasferita nel frattempo a Brooklyn. Nel corso degli anni aveva vestito anche le maglie di altre squadre della lega americana, costruendosi la reputazione di giocatore affidabile e rispettato nello spogliatoio.

Nel 2013 Collins aveva fatto coming out attraverso un’intervista destinata a segnare una svolta nel mondo dello sport professionistico americano. In una successiva conversazione con ESPN, rilasciata pochi mesi fa, aveva ricordato quel momento spiegando di aver semplicemente voluto essere sincero su sé stesso senza nascondere nulla.