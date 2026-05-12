Brandon Clarke morto a 29 anni, lutto nella Nba per il giocatore dei Memphis Grizzlies

Brandon Clarke è morto a 29 anni mentre stava affrontando una nuova stagione segnata dagli infortuni. L’ala dei Memphis Grizzlies aveva appena disputato due partite dopo mesi difficili tra problemi al ginocchio e al polpaccio.

La Nba piange la scomparsa di Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies deceduta a 29 anni. La notizia è stata diffusa dalla franchigia del Tennessee insieme alla Priority Sports, l’agenzia che seguiva il giocatore. Al momento non sono state comunicate le cause della morte.

I Grizzlies hanno ricordato Clarke con un messaggio pubblicato nelle ore successive all’annuncio. La società ha descritto il giocatore come una figura molto amata nello spogliatoio e nella comunità di Memphis, sottolineando il legame costruito durante gli anni trascorsi con la squadra.

Scelto al primo giro del Draft Nba del 2019 dagli Oklahoma City Thunder, Clarke venne ceduto poco dopo ai Grizzlies, squadra con cui ha disputato tutta la carriera professionistica. In sette stagioni è diventato uno dei punti di riferimento del gruppo grazie alla sua energia e alla continuità mostrata in campo.

L’impatto del cestista canadese fu immediato già nella stagione da rookie. Chiuse il primo anno con una media di 12,1 punti e 5,9 rimbalzi in 58 partite, risultati che gli permisero di entrare nell’All-Rookie Team della Nba e di terminare al quarto posto nella corsa al premio di matricola dell’anno.

Nel 2022 Clarke aveva firmato un contratto quadriennale da 52 milioni di dollari con Memphis. La sua carriera però è stata rallentata dai problemi fisici. Nel marzo 2023 riportò la rottura del tendine d’Achille, infortunio che limitò pesantemente la stagione successiva.

Dopo essere tornato in campo con 64 presenze nel campionato 2024-25, il giocatore aveva nuovamente dovuto fermarsi per problemi al polpaccio e al ginocchio. In questa stagione aveva disputato soltanto due gare prima della tragica notizia della sua morte.

Anche la Nba ha espresso cordoglio attraverso una nota ufficiale, ricordando Clarke come uno dei veterani più apprezzati dei Grizzlies e un atleta capace di giocare sempre con grande intensità.