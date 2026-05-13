Directive 8020 arriva su PS5 e PC, il nuovo horror spaziale di Supermassive punta sulla paranoia

Directive 8020 debutta su PS5, Xbox e PC con un horror fantascientifico ambientato nello spazio. Supermassive Games porta i giocatori sulla nave Cassiopea tra alieni mutaforma, scelte estreme e missioni disperate per salvare la Terra.

Directive 8020 è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il nuovo capitolo della serie The Dark Pictures segna il debutto di Supermassive Games nel survival horror fantascientifico ambientato nello spazio, con un’impostazione più orientata all’azione e alla sopravvivenza.

La storia si svolge in un futuro in cui la Terra è ormai al collasso. L’umanità tenta un’ultima possibilità inviando la nave colonia Cassiopea verso Tau Ceti f, un pianeta distante 12 anni luce considerato potenzialmente abitabile. L’atterraggio però si trasforma in un disastro e l’equipaggio si ritrova intrappolato in un ambiente ostile.

I superstiti scoprono presto la presenza di creature aliene capaci di imitare perfettamente gli esseri umani. La minaccia si infiltra tra i membri della spedizione, alimentando sospetti e tensioni continue. Ogni scelta presa dal giocatore modifica la storia e può determinare la morte o la sopravvivenza dell’intero gruppo.

Supermassive Games ha introdotto nuove meccaniche rispetto ai precedenti episodi di The Dark Pictures. In Directive 8020 sono presenti sezioni stealth, inseguimenti in tempo reale e strumenti narrativi come i Turning Points, che permettono di tornare su decisioni cruciali e modificare il corso degli eventi per ottenere finali differenti.

Nel cast compare anche Lashana Lynch, che interpreta la pilota Brianna Young. L’attrice è nota per i suoi ruoli in film come No Time to Die, Bob Marley One Love e The Woman King.

Il gioco può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa locale grazie alla modalità Serata al Cinema, che consente a un massimo di cinque persone di condividere l’esperienza controllando personaggi diversi dell’equipaggio. La modalità multiplayer online arriverà successivamente con un aggiornamento post-lancio.

Secondo il creative director Will Doyle, il team ha lavorato per espandere la formula narrativa tipica dello studio introducendo una maggiore pressione durante il gameplay e un’atmosfera ispirata ai grandi horror fantascientifici ambientati nello spazio.