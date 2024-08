Directive 8020 - una nuova avventura survival horror

Supermassive Games ha annunciato oggi una nuova avventura survival horror di fantascienza, "Directive 8020", un nuovo gioco della serie Dark Pictures che sarà disponibile per PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dallo studio autore diUntil Dawn e The Quarry arriva un'esperienza horror cinematografica e davvero coinvolgente. Directive 8020 combina un intenso gameplay survival con una trama narrativa ramificata, che vede la partecipazione dell'attrice di Hollywood Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) nei panni della rivoluzionaria astronauta "Young".

In un drammatico passo avanti per la serie, il gioco include minacce persistenti in tempo reale, nuove meccaniche di azione furtiva e sequenze cinematografiche interattive, migliorate grazie all'Unreal Engine 5.

Guarda il trailer italiano:

https://youtu.be/qhwO-qMfdvM

Directive 8020

La Terra sta morendo e l'umanità ha ormai esaurito il tempo a sua disposizione. A 12 anni luce da casa, Tau Ceti f offre un barlume di speranza. Quando la nave colonia Cassiopea si schianta sul pianeta, i membri del suo equipaggio comprendono presto di non essere soli.

Braccati da organismi alieni in grado di imitare le proprie prede, i membri dell'equipaggio della Cassiopea dovranno superare in astuzia i propri inseguitori per tornare a casa vivi. Mentre combattono per sopravvivere, si trovano a dover affrontare una scelta davvero ardua: per salvare la propria vita, devono mettere a repentaglio quella degli altri abitanti della Terra.

Nello spazio, la morte assume molte forme.

Caratteristiche principali:

Un survival horror cinematografico di nuova generazione

Prova un’adrenalinica esperienza horror e una narrazione cinematografica coinvolgente in una missione nello spazio profondo per salvare l'umanità.

Minacce aliene in tempo reale

Evita una minaccia aliena letale che vaga nei bui corridoi della nave con l'obiettivo di eradicare la vita umana. Sconfiggi i tuoi nemici usando armi improvvisate, riflessi fulminei e azione furtiva.

Non fidarti di nessuno

Affronta una forma di vita aliena che imita alla perfezione la propria preda.Anni di addestramento e fiducia tra l'equipaggio svaniscono all’istante con un nemico che si nasconde in bella vista. Chi è umano e chi no? Ora le tue scelte sono più importanti che mai!

Directive 8020 sarà disponibile nel 2025