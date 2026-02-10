Directive 8020 esce il 12 maggio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC

Il survival horror sci-fi Directive 8020 uscirà il 12 maggio 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Aperti i preordini con upgrade gratuito alla Deluxe Edition e trailer inedito che mostra scelte estreme, paranoia e nuove funzioni di gioco.

Supermassive Games ha fissato la data: Directive 8020 sarà disponibile dal 12 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il titolo arriverà sia in versione fisica sia digitale. I preordini su console sono già attivi e includono, fino a esaurimento scorte, l’upgrade gratuito alla Deluxe Edition.

Il nuovo trailer punta tutto sulla tensione psicologica. A bordo della nave, la dottoressa Cooper deve decidere se aprire una porta blindata dietro cui la implora Mitchell. Il dubbio è brutale: è ancora umano oppure no? In questo universo la fiducia si sgretola e una singola scelta può portare alla morte.

Le scene mostrano anche sviluppi alternativi legati alle decisioni precedenti. Cooper può impugnare l’arma al posto del capitano Stafford, mentre due versioni identiche dell’ingegnere Cernan compaiono davanti all’equipaggio. Una è falsa. Scegliere chi salvare significa condannare l’altro.

Per la prima volta si vede l’esplorazione del pianeta alieno Tau Ceti f, tra ambienti ostili e spazi aperti che ampliano il raggio d’azione rispetto agli episodi precedenti della serie.

Nel trailer compare Lashana Lynch nel ruolo della pilota Brianna Young. Le immagini sono accompagnate dal brano “Comply” dei Blood Red Shoes, che rafforza l’atmosfera cupa e nervosa.

Debutta anche la funzione Turning Points. Permette di tornare indietro nei momenti chiave e modificare decisioni già prese, così da esplorare finali diversi o correggere errori fatali. Chi preferisce il rischio totale può invece scegliere la modalità Survivor, dove ogni morte resta definitiva.

Chi prenota il gioco riceve contenuti aggiuntivi: Outfit Pack a tema Dark Pictures, oggetti collezionabili, filtri cinematografici, colonna sonora digitale e artbook digitale.

Al lancio saranno disponibili la modalità giocatore singolo e la cooperativa locale fino a cinque partecipanti. Il multiplayer online arriverà in seguito con un aggiornamento gratuito.