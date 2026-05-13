Truffe agli anziani in tutta Italia, dieci arresti dopo 116 colpi e mezzo milione sottratto

Anziani raggirati con telefonate e richieste di denaro, i Carabinieri hanno scoperto una rete attiva da Napoli e collegata a 116 truffe in tutta Italia. L’indagine ha fermato dieci persone e bloccato altri colpi ancora in corso.

Dieci persone sono finite in manette nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri su una lunga serie di truffe agli anziani commesse in diverse regioni italiane. Gli arrestati, tutti italiani, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione aggravata.

L’inchiesta è partita da un episodio avvenuto nel territorio di Tivoli. Durante gli accertamenti su una delle vittime, i militari hanno sequestrato telefoni cellulari e schede sim a uno degli indagati. Da quel materiale è emerso un quadro molto più ampio rispetto al singolo caso iniziale.

Analizzando chiamate, contatti e dispositivi elettronici, gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di una struttura organizzata con base nel centro storico di Napoli. Secondo quanto emerso, il gruppo operava attraverso una sorta di centrale telefonica nascosta in un appartamento, da cui venivano coordinati i raggiri ai danni delle vittime.

Gli indagati avrebbero agito con ruoli ben definiti. Alcuni contattavano telefonicamente gli anziani fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o parenti in difficoltà, mentre altri si occupavano di ritirare denaro e gioielli direttamente nelle abitazioni.

Quando i Carabinieri hanno individuato il covo, i truffatori erano ancora all’opera. Durante la perquisizione sono stati sequestrati telefoni, elenchi di numeri, appunti e documenti parzialmente bruciati, probabilmente nel tentativo di cancellare prove utili all’indagine.

Gli investigatori ritengono che l’organizzazione abbia portato a termine almeno 116 truffe tra febbraio 2022 e marzo 2023. Il denaro sottratto alle vittime supererebbe i 500mila euro. Nel corso del blitz sono stati anche interrotti numerosi raggiri che stavano per essere conclusi.