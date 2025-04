Truffe agli anziani in tutta Italia: smantellata rete criminale, 22 arresti e 77 misure cautelari

Maxi operazione della Polizia di Stato contro una rete criminale responsabile di almeno 103 truffe ai danni di anziani su scala nazionale. Dopo un'indagine approfondita della Squadra Mobile di Genova, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo ligure, circa 300 agenti sono entrati in azione all’alba con il supporto della Squadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di numerose altre Squadre Mobili distribuite sul territorio italiano.

Sono 77 le misure cautelari eseguite, tra cui 22 custodie cautelari in carcere e 55 obblighi di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. Le perquisizioni sono state effettuate in particolare nelle province di Napoli e Caserta, colpendo non solo i membri esecutivi ma anche i vertici dell’organizzazione. L’intervento ha permesso di smantellare l’intera struttura gerarchica del gruppo criminale, che operava in modo sistematico prendendo di mira persone anziane su tutto il territorio nazionale.

