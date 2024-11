Smantellata rete di truffe agli anziani: base operativa a Napoli e attività in tutto il Sud Italia

Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato allo smantellamento di una rete criminale specializzata in truffe agli anziani, con base operativa nel cuore di Napoli, nei pressi di Porta San Gennaro, e attiva in tutto il Sud Italia. L'indagine è stata avviata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi napoletani, a seguito di una segnalazione relativa a una truffa avvenuta lo scorso maggio a San Giorgio Morgeto, piccolo centro della provincia di Reggio Calabria.

Due pregiudicati napoletani, utilizzando il metodo del 'falso carabiniere', avevano raggirato un'anziana signora, invalida al 100%, convincendola a consegnare tutti i gioielli che custodiva in casa. Per persuaderla, avevano inscenato un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il nipote, richiedendo una finta cauzione per evitare l'arresto del giovane. Spaventata e preoccupata per il nipote, la donna ha ceduto i suoi preziosi, ricordi di una vita, per un valore stimato superiore ai 40.000 euro.

Le indagini hanno permesso di risalire alla 'centrale operativa' della banda, situata a Napoli, da cui partivano le telefonate truffaldine dirette a vittime in diverse regioni del Sud Italia. La tecnica utilizzata prevedeva l'individuazione di persone anziane, spesso sole, contattate telefonicamente da individui che si spacciavano per avvocati, carabinieri o altri professionisti, raccontando storie di incidenti o problemi legali riguardanti familiari, al fine di estorcere denaro o gioielli.

L'operazione ha portato all'arresto di diversi membri dell'organizzazione, smantellando una rete che aveva messo a segno numerosi colpi, causando ingenti danni economici e psicologici alle vittime. Le autorità invitano la popolazione, in particolare gli anziani, a diffidare di telefonate o visite inaspettate da parte di sconosciuti che richiedono denaro o beni di valore, e a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine qualsiasi situazione sospetta.

