Battlefield 6, la Stagione 3 porta Golmud Railway e Bazar del Cairo con nuove modalità

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Battlefield 6 aggiorna la Stagione 3 con nuove mappe e modalità competitive. EA rilancia Ferrovia di Golmud e Bazar del Cairo, mentre debutta la Classificata in Battle Royale Quad con classifiche globali e ricompense dedicate.

Battlefield 6, la Stagione 3 porta Golmud Railway e Bazar del Cairo con nuove modalità

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EA e Battlefield 6 hanno dato il via alla Stagione 3 introducendo contenuti inediti, modalità competitive e il ritorno di due mappe storiche della serie rivisitate per il nuovo capitolo. L’aggiornamento coinvolge anche REDSEC e sarà distribuito in più fasi fino alla fine di giugno. La prima fase, chiamata Warlord Supremazia, è disponibile da oggi e include la nuova versione di Ferrovia di Golmud, ispirata alla storica mappa di Battlefield 4. Gli sviluppatori hanno ampliato l’area di combattimento aggiungendo spazi aerei più estesi per i duelli tra velivoli, maggiore altitudine e nuove strutture pensate per aggirare gli avversari. Torna anche il treno in movimento lungo la ferrovia operativa, elemento che aveva reso celebre la mappa originale. Nella stessa fase debutta anche la modalità Classificata all’interno della Battle Royale Quad di REDSEC. Il sistema competitivo introduce ranghi progressivi che vanno da Principiante fino a Specialista, oltre a una classifica globale dedicata ai migliori 250 giocatori. I punti vengono ottenuti attraverso eliminazioni, assist e piazzamento finale nelle partite, con premi estetici, titoli e schede personalizzate. Dal 9 giugno inizierà la seconda fase, Deflagrazione, che segna il ritorno di un’altra mappa storica della serie. Bazar del Cairo riprende infatti il celebre Gran Bazar di Battlefield 3 trasferendolo nelle strade della capitale egiziana. L’ambientazione è costruita per scontri ravvicinati tra vicoli stretti, negozi e punti favorevoli alle imboscate. Con la seconda fase arriverà anche Annientamento, modalità 32 contro 32 già vista in Battlefield 4 ma rivista con un’impostazione più tattica. Gli sviluppatori puntano su partite più tese e punitive, dove ogni errore può compromettere l’esito dello scontro. Successivamente sarà disponibile anche Annientamento Tattico, una variante limitata in formato 8 contro 8 prevista nella terza fase. La Stagione 3 terminerà il 30 giugno con Bersaglio Alta Priorità. L’ultima fase introdurrà Battle Royale amatoriale e il primo Evento collezione della serie. I giocatori potranno ottenere ricompense esclusive completando contratti, eliminando avversari e accumulando progressi durante le partite. Tra gli oggetti sbloccabili figurano elementi estetici e una nuova arma da mischia. L’aggiornamento include inoltre nuove armi, il gadget Disturbatore portatile e un nuovo Pass battaglia. Battlefield 6 e REDSEC sono disponibili su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, EA app ed Epic Games Store.

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