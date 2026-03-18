Battlefield 6 stagione 2 Crepuscolo porta nuova mappa e modalità a tempo limitato
Battlefield 6 introduce Crepuscolo con la Stagione 2 e cambia il gameplay grazie a mappe più buie e nuove armi. L’aggiornamento porta anche una modalità temporanea e una moto da cross, ampliando le possibilità tattiche.
Con la Stagione 2, Battlefield 6 si aggiorna con Crepuscolo, un contenuto che modifica ritmo e strategia delle partite. L’update introduce una modalità disponibile per un periodo limitato, una nuova versione della mappa Base di Hagental e diversi equipaggiamenti inediti.
La Base di Hagental torna in una variante completamente diversa, segnata da ambienti oscuri e corridoi poco illuminati. In queste condizioni, muoversi senza farsi notare diventa centrale. I percorsi alternativi permettono di aggirare i nemici e colpirli di sorpresa sfruttando la scarsa visibilità.
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Per adattarsi al nuovo scenario, i giocatori possono utilizzare visori notturni inclusi nell’equipaggiamento. Questo strumento consente di orientarsi nel buio e costruire azioni coordinate, favorendo un approccio più silenzioso rispetto agli scontri diretti.
Tra le novità anche l’arrivo di nuove armi, come la mitraglietta CZ3A1 e la pistola VZ. 61, oltre a una moto da cross che aggiunge velocità agli spostamenti sul campo. Il pacchetto punta a offrire più varietà nelle tattiche e negli stili di gioco.
L’aggiornamento coinvolge anche Battlefield REDSEC, dove Crepuscolo viene integrato con una playlist dedicata nella modalità Guanto d’armi. In parallelo, i giocatori di REDSEC possono provare l’esperienza completa di Battlefield 6 all’interno dello stesso ecosistema.