Battlefield 6 stagione 2 Crepuscolo porta nuova mappa e modalità a tempo limitato

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Battlefield 6 introduce Crepuscolo con la Stagione 2 e cambia il gameplay grazie a mappe più buie e nuove armi. L’aggiornamento porta anche una modalità temporanea e una moto da cross, ampliando le possibilità tattiche.

Battlefield 6 stagione 2 Crepuscolo porta nuova mappa e modalità a tempo limitato