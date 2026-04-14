Battlefield 6 si aggiorna con la stagione 2 Caccia grossa tra nuove mappe e modalità

Battlefield 6 introduce la Stagione 2 Caccia Grossa con nuove mappe e modalità, lanciata per rinnovare il gameplay e spingere la cooperazione tra giocatori. Tra le novità anche un evento a tempo e nuovi equipaggiamenti.

Arriva un nuovo aggiornamento per Battlefield 6, che apre ufficialmente la Stagione 2 chiamata Caccia Grossa. L’intervento degli sviluppatori porta contenuti inediti pensati per modificare il ritmo delle partite, introducendo scenari diversi e strumenti capaci di cambiare le strategie sul campo.

Al centro dell’aggiornamento c’è l’evento temporaneo Operazione Augur, costruito su una sequenza di battaglie che si sviluppano su due ambientazioni collegate. I giocatori devono alternarsi tra attacco e difesa, adattando il proprio approccio mentre la partita evolve e richiede scelte rapide e coordinate.

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La prima fase si svolge nella mappa Contaminata, caratterizzata da spazi aperti e dalla presenza del fumo VL-7. Questo elemento diventa decisivo per coprire i movimenti e ridurre la visibilità, permettendo alle squadre di avanzare con maggiore sicurezza o di sorprendere gli avversari.

Superata questa fase, lo scontro si sposta nella Base di Hagental, dove il terreno cambia completamente. Corridoi stretti e strutture industriali favoriscono combattimenti ravvicinati, imponendo uno stile di gioco più rapido e aggressivo rispetto agli scontri a lunga distanza della prima mappa.

Tra le aggiunte spicca il veicolo LTV, pensato per garantire mobilità e supporto durante gli spostamenti nelle aree più esposte. Accanto ai mezzi, debutta anche il machete Ripper 14”, utile nelle azioni corpo a corpo e nelle eliminazioni rapide negli spazi chiusi.

La nuova stagione punta su coordinazione e adattamento. Il passaggio tra ambientazioni diverse costringe i giocatori a rivedere equipaggiamenti e ruoli, rendendo ogni partita meno prevedibile e spingendo le squadre a collaborare per sfruttare al meglio armi, veicoli e condizioni del terreno.