Eurovision 2026, Israele vola in finale tra le proteste: San Marino eliminato a sorpresa

Israele conquista la finale dell’Eurovision 2026 tra contestazioni e applausi, mentre San Marino esce a sorpresa dalla competizione. A Vienna passano dieci Paesi dopo una semifinale ricca di show e colpi di scena.

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna, ha definito i primi dieci Paesi qualificati per la finale del 16 maggio. La serata ha alternato spettacoli ad alto impatto visivo, brani pop immediati e alcune eliminazioni inattese.

A conquistare un posto nell’ultimo atto della manifestazione sono state Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Fuori invece Estonia, Portogallo, Georgia, Montenegro e San Marino, esclusione che ha sorpreso gran parte del pubblico dopo l’esibizione energica di Senhit con “Superstar”.

Tra i momenti più discussi della serata c’è stata la qualificazione di Israele con Noam Bettan e il brano “Michelle”. L’esibizione è stata accompagnata da proteste e contestazioni all’esterno dell’arena, ma il televoto ha comunque premiato il cantante israeliano, consentendogli di accedere alla finale.

La Svezia ha confermato il proprio ruolo da favorita grazie alla performance di Felicia con “My System”, mentre la Finlandia ha puntato su uno show scenografico con Linda Lampenius e Pete Parkkonen in “Liekinheitin”. Bene anche la Grecia, tra le proposte più apprezzate della serata con Akylas e “Ferto”.

La Moldavia ha scelto toni ironici e folkloristici con Satoshi e “Viva, Moldova!”, mentre la Croazia ha convinto con l’atmosfera futuristica di “Andromeda” firmata Lelek. Qualificazione anche per Serbia e Polonia, che hanno superato il turno grazie a performance dirette e facilmente riconoscibili.

San Marino sperava di raggiungere la finale con Senhit, già volto noto della manifestazione europea. La cantante ha portato sul palco uno show ritmato e molto teatrale, ma non è bastato per entrare tra i dieci qualificati.

Durante la semifinale si sono esibiti anche alcuni artisti già ammessi di diritto alla finale, tra cui l’Italia rappresentata da Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. La sua performance è stata presentata fuori gara, come previsto dal regolamento riservato ai Paesi dei Big Five.

Il prossimo appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2026 è fissato per il 14 maggio con la seconda semifinale, sempre dalla Wiener Stadthalle di Vienna. La finale si terrà invece il 16 maggio e assegnerà il trofeo di questa edizione.