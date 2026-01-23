Simona Ventura alla guida della finale del San Marino Song Contest 2026

Simona Ventura guiderà la serata conclusiva del San Marino Song Contest 2026, evento musicale chiave per la scelta del rappresentante all’Eurovision. La finale è fissata a inizio marzo e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Il San Marino Song Contest affida la conduzione della finale a Simona Ventura, chiamata a presentare l’atto conclusivo della manifestazione il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino. L’evento andrà in onda in diretta sul canale 550, con diffusione anche in ambito europeo.

La scelta della conduttrice è maturata dopo un’intesa produttiva che coinvolge più partner televisivi e che punta a rafforzare il profilo dello show, articolato in tre serate complessive tra semifinali e finale. L’organizzazione ha annunciato che nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi del cast artistico e della squadra tecnica impegnata nella diretta.

Ventura ha accolto l’incarico con entusiasmo, spiegando di seguire da tempo il concorso e di aver sempre immaginato di poter salire su quel palco. La finale rappresenta per lei un’occasione di confronto con un format musicale internazionale, pensato per valorizzare artisti e produzioni provenienti da diversi Paesi.

Nel corso della sua carriera, la conduttrice ha attraversato ruoli e generi differenti, costruendo un percorso televisivo lungo oltre trent’anni tra informazione, intrattenimento e spettacolo. Energia comunicativa e presenza scenica sono elementi che hanno segnato il suo stile e che ora vengono messi al servizio dell’evento principale della stagione primaverile dell’emittente sammarinese.

Il San Marino Song Contest assegna il titolo all’artista che rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. In questo contesto, la conduzione punta a dare alla finale un’impostazione più ampia e televisivamente riconoscibile, capace di dialogare con il pubblico internazionale.