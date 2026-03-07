San Marino Song Contest 2026, Senhit vola all'Eurovision con Superstar

Senhit vince il San Marino Song Contest 2026 con Superstar e conquista il posto all’Eurovision di Vienna. La cantante italiana, affiancata da Boy George nel progetto del brano, è stata scelta dalla giuria nella finale al Teatro Nuovo di Dogana.

La vittoria del San Marino Song Contest 2026 porta all’Eurovision una voce italiana. A imporsi nella finale è stata Senhit con il brano “Superstar”, scritto insieme a Boy George, che compare anche con un breve intervento vocale oltre a firmare produzione e composizione. La gara si è svolta al Teatro Nuovo di Dogana e ha scelto l’artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio.

La serata è stata condotta in diretta da Simona Ventura, coinvolta anche nella direzione creativa dello spettacolo. Il risultato finale è stato deciso da una giuria presieduta da Federica Gentile e composta, tra gli altri, da Roberto Sergio, direttore generale Rai e di Rtv San Marino, dal direttore marketing Siae Mario Andrea Ettorre e dai musicisti Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

In gara c’erano ventuno finalisti provenienti da quattordici Paesi. Dieci artisti arrivavano dalle semifinali, altri dieci erano stati invitati con wild card e uno rappresentava San Marino. Alle spalle della vincitrice si è classificata la francese Kelly Joyce con “Oh La La”, mentre il terzo posto è andato a Paolo Belli con “Bellissima”. Quarto posto condiviso da Maya Azucena con “My Sin” e da Inis Neziri con “Aurora”.

Durante la serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il premio della giuria di qualità, composta da Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie, è stato attribuito a Dolcenera con “My Love”, brano che ha ottenuto anche il premio Siae. Il riconoscimento della stampa “Ludovico Di Meo” è invece andato al duo Pellegrina Pibigas con “Il giorno che”. Tra gli ospiti sul palco Elettra Lamborghini, Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio, premiato per la sua carriera.

Senhit, nata a Bologna il 1º ottobre 1979 e di origini eritree, ha costruito la sua carriera tra teatro musicale e pop internazionale. Prima di dedicarsi alla musica da solista ha lavorato nei musical, partecipando a produzioni legate alla Disney e a spettacoli con Massimo Ranieri. Con il tempo ha scelto l’inglese come lingua principale dei suoi brani, puntando su uno stile pop dal respiro internazionale.

Nel corso degli anni ha collaborato con artisti e produttori importanti, condividendo il palco con Zucchero e Francesco Renga e lavorando con autori come Gaetano Curreri e Corrado Rustici. Non è nuova all’Eurovision: aveva già partecipato all’edizione del 2011. Negli ultimi anni ha pubblicato singoli come “Don’t Call Me” e “Rock Me Up”, nati dalla collaborazione con autori che hanno scritto per artisti internazionali come P!nk, Paul McCartney e Lana Del Rey.

Parallelamente ai concerti dal vivo in Italia, l’artista divide il suo tempo con il Regno Unito. Negli studi Xenomania guidati dal produttore Brian Higgins sta ultimando il lavoro sul prossimo album, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi.