Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro resta solo mentre Alessandra Mussolini domina la scena

Lucia Ilardo vola in finale al Grande Fratello Vip dopo una puntata segnata da tensioni e tradimenti. Raimondo Todaro resta isolato nella Casa, mentre Alessandra Mussolini continua a dominare la scena accanto a Ilary Blasi.

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e nella Casa gli equilibri iniziano a saltare. Tra alleanze che si sgretolano e strategie sempre più evidenti, la puntata ha premiato Lucia Ilardo, diventata la terza finalista del reality insieme ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

Lucia ha costruito il suo percorso senza eccessi, riuscendo però a ritagliarsi uno spazio preciso all’interno del gruppo. L’ex protagonista di Temptation Island ha trovato nella vicinanza con Alessandra Mussolini una sponda importante, ma a convincere il pubblico è stato soprattutto il suo modo diretto di affrontare discussioni e confronti. Interviene senza cercare continuamente visibilità e quando prende posizione lo fa con chiarezza.

Più complicata la situazione di Renato, ancora incapace di prendere una direzione definitiva. Prima si avvicina a Lucia, poi rallenta tutto parlando del desiderio di vivere una relazione leggera. Poco dopo torna a mostrare interesse per Adriana Volpe, attratto dal suo fascino e dalla sua eleganza. Nel momento decisivo, però, arriva la scelta che pesa di più. Renato decide di non sostenere Raimondo Todaro per la finale, preferendo proteggere altri rapporti dentro la Casa. Un comportamento che conferma la sua continua indecisione.

La delusione più evidente della serata riguarda proprio Raimondo Todaro. Il ballerino si ritrova escluso dagli amici con cui aveva condiviso gran parte dell’esperienza nel reality. Raul e Renato scelgono infatti di sostenersi a vicenda nella corsa verso la finale, lasciando Todaro senza appoggi nel gruppo. Una situazione che pesa ancora di più considerando il ruolo avuto da Raimondo nella vita quotidiana della Casa, sempre presente nelle attività comuni e spesso punto di riferimento tra i concorrenti uomini.

Francesca Manzini continua invece a occupare il centro delle dinamiche del programma. Il bacio giocoso con Raul durante una serata di scherzi collettivi ha acceso nuove polemiche, ma a far discutere sono stati soprattutto i suoi ripensamenti successivi sulla relazione fuori dalla Casa. Dopo settimane di flirt e provocazioni, il cambio di atteggiamento appare improvviso e alimenta dubbi anche tra gli altri concorrenti. Nonostante tutto, Francesca resta uno dei personaggi più commentati di questa edizione.

Serata più opaca per Selvaggia Lucarelli. I suoi interventi sembrano aver perso la forza tagliente che l’aveva contraddistinta nelle prime puntate. L’opinionista appare più trattenuta e meno incisiva nei giudizi, lasciando spazio a una versione decisamente più moderata rispetto al passato.

Chi continua invece a dominare la scena è Alessandra Mussolini. Ilary Blasi le concede spesso spazio nei momenti chiave della puntata e la concorrente risponde mantenendo alta l’energia del programma. Tra battute, giochi e siparietti, Alessandra riesce a riportare leggerezza anche dopo le discussioni più tese. Durante la serata ha ricevuto anche una sorpresa legata alla sua famiglia, con immagini della cagnolina e della compagna del figlio Romano.