Raimondo Todaro racconta la malattia e la rinascita al Grande Fratello Vip

Raimondo Todaro racconta di aver scoperto a 35 anni due tumori maligni a causa di una grave infiammazione al colon. Nel Grande Fratello Vip ripercorre quel periodo difficile e spiega come lavoro e famiglia lo abbiano aiutato a reagire.

Nei primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha scelto di parlare senza filtri di una fase delicata della sua vita. Il ballerino ha ricordato la diagnosi arrivata nel 2016, quando un problema serio al colon ha cambiato all’improvviso le sue abitudini e il suo equilibrio.

A 35 anni si è trovato davanti a una realtà difficile da accettare. «Tre tumori, di cui due maligni», ha raccontato, spiegando come quella scoperta abbia stravolto ogni certezza. Da quel momento ha iniziato un percorso fatto di paura, controlli e decisioni urgenti. «Non mi sentivo più invincibile», ha ammesso.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro parla della fine con Francesca Tocca

Nonostante tutto, Todaro ha continuato a lavorare. Durante le registrazioni di Amici affrontava le giornate con la sacca sotto i vestiti, cercando di mantenere una normalità che in realtà non esisteva più. Il lavoro, ha detto, è stato un appiglio concreto per non cedere.

I medici gli avevano dato pochi mesi per vedere miglioramenti, altrimenti sarebbe stato necessario intervenire chirurgicamente. Alla fine le operazioni sono state quattro. «È stato un periodo in cui ti senti fragile e anche inutile», ha spiegato, ricordando quanto sia stato difficile affrontare ogni passaggio.

Accanto a lui, però, c’era sua figlia. «Mi ha salvato», ha detto con semplicità, indicando proprio nella famiglia una delle forze che lo hanno aiutato a non arrendersi nei momenti più duri.

Il racconto ha colpito profondamente Dario Cassini, che non ha trattenuto l’emozione. Il comico ha parlato della sua storia personale, segnata dall’assenza di una figura paterna, e di come questo abbia influenzato il suo modo di vivere oggi il ruolo di padre.

Pensando al figlio Raffaele, Cassini ha spiegato quanto sia importante per lui essere presente. «Quando mio figlio mi chiama papà, sento che devo esserci davvero», ha detto. Un momento intimo che ha reso ancora più intenso il confronto tra i due concorrenti.