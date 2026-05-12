Internazionali di Roma, Darderi batte Zverev in rimonta e Sinner sorride al Foro Italico

Sinner supera Pellegrino tra sorrisi e tensione al Foro Italico, mentre Darderi elimina Zverev in rimonta e si commuove dopo una delle vittorie più importanti della sua carriera.

Il Foro Italico regala una giornata intensa agli Internazionali d’Italia, tra partite combattute, emozioni inattese e qualche polemica nel finale. Jannik Sinner conquista i quarti dopo il derby contro Andrea Pellegrino, mentre Luciano Darderi firma l’impresa eliminando Alexander Zverev al termine di una sfida piena di colpi di scena.

Il numero uno del mondo ha avuto la meglio su Pellegrino in un match più complicato del previsto. Il tennista pugliese ha giocato senza timori, restando in partita e costringendo Sinner a mantenere alta la concentrazione per tutta la durata dell’incontro. Sul Centrale non sono mancati momenti curiosi. Durante due turni di battuta dell’altoatesino, un tifoso ha urlato con forza il suo sostegno dagli spalti, strappando un sorriso allo stesso Sinner. Prima il classico “Forza Jannik”, poi una frase ancora più singolare rivolta al campione azzurro. Un episodio che il pubblico ha accolto con divertimento e che il tennista ha gestito senza perdere lucidità.

La scena più intensa della giornata porta però la firma di Luciano Darderi. L’azzurro ha ribaltato una partita difficilissima contro Zverev, numero tre del ranking mondiale, conquistando per la prima volta i quarti di finale del Masters 1000 romano. Dopo l’ultimo punto, Darderi non è riuscito a trattenere le lacrime. A fine gara ha raccontato di aver accusato tensione e problemi fisici nelle prime fasi del match, prima di ritrovare fiducia e ritmo.

La rimonta contro il tedesco ha acceso il pubblico del Centrale, trascinando Darderi in una delle serate più importanti della sua carriera. Anche Sinner, impegnato poco prima sullo stesso campo, ha seguito gli ultimi scambi del connazionale e ha commentato con entusiasmo il successo dell’amico: secondo il numero uno del mondo, sono proprio queste le partite che restano impresse più a lungo nella memoria di un giocatore.

Più amaro invece il finale vissuto da Alexander Zverev. Dopo la sconfitta, il tedesco ha criticato le condizioni del campo e il vento, definendo il terreno di gioco tra i peggiori affrontati in carriera. Dichiarazioni che non hanno convinto molti osservatori, anche perché le condizioni erano identiche per entrambi i giocatori. Lo stesso Darderi, nel dopo partita, ha minimizzato l’argomento concentrandosi soltanto sulla propria prestazione.

Nel resto del programma arriva anche la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Casper Ruud, mentre Jasmine Paolini e Sara Errani si fermano nel torneo di doppio. Nonostante alcune eliminazioni pesanti, il tennis italiano continua comunque a sorridere grazie alla presenza di due azzurri nei quarti di finale del torneo romano.