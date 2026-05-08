Rafa Jodar sorprende agli Internazionali di Roma, il Foro Italico lo paragona già a Sinner

Jodar conquista Roma dopo il successo su Borges e il pubblico del Foro lo paragona già a Sinner e Alcaraz. Lo spagnolo di 19 anni continua la sua crescita nel circuito Atp dopo i quarti raggiunti a Madrid contro l’azzurro.

Rafa Jodar continua a far parlare di sé agli Internazionali d’Italia 2026. Il 19enne spagnolo ha superato il portoghese Nuno Borges nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, conquistando il pubblico della SuperTennis Arena con un tennis aggressivo e spettacolare.

Gli spalti del Foro Italico, pieni di tifosi spagnoli e appassionati curiosi di osservare il nuovo talento del circuito, hanno accompagnato ogni punto del giovane iberico con entusiasmo crescente. Durante il match non sono mancati i confronti pesanti tra gli spettatori. C’è chi ha accostato il suo gioco a quello di Carlos Alcaraz e chi, osservando la solidità da fondo campo, ha citato Jannik Sinner.

Jodar arriva a Roma dopo settimane molto positive. A Madrid era riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, fermato soltanto proprio da Jannik Sinner, che aveva interrotto la sua corsa dopo una serie di prestazioni convincenti.

Nato nel 2006, Rafael Jodar occupa attualmente la 32esima posizione del ranking Atp, il miglior risultato raggiunto finora nella sua giovane carriera. Cresciuto tennisticamente in Spagna, ha poi scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per allenarsi e studiare alla University of Virginia, esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con un livello competitivo più alto.

La svolta è arrivata nel 2025, quando ha deciso di lasciare il college per dedicarsi completamente al professionismo. In quella stagione ha conquistato tre titoli Challenger sul cemento, guadagnando posizioni in classifica e ottenendo anche la partecipazione alle Next Gen Atp Finals.

Nel 2026 sono arrivati i primi risultati di rilievo nel circuito maggiore. A Miami, partendo dalle qualificazioni, Jodar aveva raggiunto il terzo turno grazie alle vittorie contro Hanfmann e Vukic, prima dell’eliminazione contro l’argentino Etcheverry. A Madrid, invece, il definitivo salto di popolarità con il percorso fino ai quarti e il confronto con Sinner.