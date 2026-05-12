Darderi batte Zverev a Roma, rimonta da sogno agli Internazionali d'Italia

Luciano Darderi ha battuto Alexander Zverev agli Internazionali d’Italia dopo una rimonta nata dal tie break del secondo set. Sul Pietrangeli l’azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-0.

Luciano Darderi firma una delle vittorie più pesanti della sua carriera agli Internazionali d’Italia 2026. Martedì 12 maggio, sul campo Pietrangeli, l’azzurro ha superato Alexander Zverev, numero tre del mondo, con il punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0 dopo due ore e 25 minuti di gioco.

La partita era cominciata nel modo peggiore per Darderi. Zverev ha preso subito il controllo degli scambi, ha trovato break in serie e ha lasciato appena un game all’italiano nel primo set. Il 6-1 iniziale sembrava indirizzare il match verso una vittoria rapida del tedesco.

Nel secondo parziale Darderi ha cambiato passo. Ha retto meglio da fondo campo, ha ridotto gli errori e ha trascinato Zverev in un tie break durissimo. Il confronto punto a punto si è chiuso 12-10 per l’azzurro, capace di annullare la pressione e riaprire una sfida che pareva compromessa.

Da quel momento l’inerzia è girata completamente. Zverev ha perso lucidità e continuità, mentre il pubblico del Pietrangeli ha spinto Darderi in ogni scambio. Nel terzo set l’italiano ha dominato, strappando più volte il servizio al rivale e chiudendo con un netto 6-0.

Con questo successo Darderi raggiunge i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove affronterà lo spagnolo Rafael Jodar. Per Zverev, invece, arriva l’eliminazione da Roma dopo una partita crollata all’improvviso nel finale.