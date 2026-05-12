Festival di Cannes, Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson tra applausi e omaggio ai Beatles

Jane Fonda ha aperto il Festival di Cannes con un discorso sul cinema e la libertà creativa. La serata inaugurale ha celebrato anche Peter Jackson, premiato con la Palma d’oro alla carriera davanti a una sala in piedi.

La 79esima edizione del Festival di Cannes si è aperta martedì 12 maggio con una cerimonia segnata dai grandi nomi del cinema internazionale. Sul palco del Grand Théâtre Lumière, Jane Fonda ha inaugurato la manifestazione con un intervento dedicato al valore delle storie e alla libertà creativa, definendo il cinema “un atto di resistenza” capace di unire persone diverse attraverso le emozioni.

Tra i protagonisti della serata c’è stato Peter Jackson, accolto da una lunga standing ovation prima di ricevere la Palma d’oro alla carriera. A consegnargli il riconoscimento è stato Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli, che ha scherzato sul look del regista neozelandese paragonandolo a Clark Gable.

Jackson ha ricordato il legame costruito negli anni con Cannes e il ruolo decisivo avuto dal festival nella sua carriera. Il regista ha raccontato che grazie al mercato cinematografico della rassegna riuscì a vendere il suo primo film, “Bad Taste”, in numerosi Paesi. Senza quell’occasione, ha spiegato, sarebbe probabilmente tornato in Nuova Zelanda al suo vecchio lavoro di foto-incisore.

Il cineasta ha poi ripercorso un altro momento cruciale della sua esperienza sulla Croisette, nel 2001, quando mostrò in anteprima circa venti minuti de “Il Signore degli Anelli” per convincere la stampa internazionale dopo i dubbi iniziali sul progetto. Secondo Jackson, quella presentazione cambiò completamente l’attesa attorno al film.

Durante il discorso di ringraziamento, il regista ha citato la compagna e collaboratrice Fran Walsh e i figli Billy e Katie, definiti con ironia “le sue migliori produzioni”. La battuta finale ha strappato una risata al pubblico del teatro quando Jackson ha detto di aver capito solo quella mattina il motivo del premio ricevuto, scherzando sul fatto che il festival stesse cercando di rimediare per non aver premiato “Bad Taste” anni prima.

La cerimonia inaugurale ha riservato anche un tributo musicale dedicato ai Beatles e a Peter Jackson, autore del documentario “Get Back”, con una performance che ha accompagnato l’omaggio al regista neozelandese.

Jackson è attualmente impegnato nella produzione di “The Hunt for Gollum”, nuovo progetto ambientato nella Terra di Mezzo e tratto dall’universo creato da J.R.R. Tolkien. Il film sarà diretto da Andy Serkis, che tornerà anche nel ruolo di Gollum. Nel cast dovrebbero rientrare anche Ian McKellen, Elijah Wood e Lee Pace.

La nuova storia sarà ambientata tra “Lo Hobbit” e “La Compagnia dell’Anello” e seguirà Aragorn nella caccia a Gollum, prima che la creatura possa rivelare a Sauron la posizione dell’Anello.