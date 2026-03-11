Barbra Streisand riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2026 per la sua lunga carriera nel cinema e nella musica. Il riconoscimento sarà consegnato il 23 maggio durante la cerimonia finale della 78ª edizione sulla Croisette.

Barbra Streisand sarà premiata con la Palma d’Oro onoraria alla 78ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026. L’attrice e cantante statunitense, tra le figure più celebri dello spettacolo mondiale, sarà protagonista della cerimonia di chiusura del 23 maggio.

Per l’artista americana si tratterà anche della prima presenza ufficiale sulla Croisette. Nel corso della sua carriera Streisand ha conquistato l’Egot, il raro traguardo che riunisce Emmy, Grammy, Oscar e Tony, entrando in un ristretto gruppo di interpreti capaci di ottenere tutti i principali premi dello spettacolo.

In una dichiarazione diffusa dopo l’annuncio, la star ha parlato dell’onore di ricevere il riconoscimento. Streisand ha ricordato il valore del cinema, capace di raccontare la fragilità e la forza delle persone e di superare confini e divisioni politiche grazie al potere dell’immaginazione.

Il direttore del festival, Thierry Frémaux, ha spiegato che la scelta di premiarla nasce dal peso della sua carriera. Secondo il responsabile della rassegna, Streisand rappresenta un legame unico tra Broadway e Hollywood e ha sempre portato avanti progetti artistici molto personali.

La manifestazione aveva già annunciato nei giorni scorsi un altro premio speciale. Anche il regista neozelandese Peter Jackson riceverà una Palma d’Oro onoraria, che verrà consegnata durante la cerimonia di apertura del festival.