Eurovision 2026, Sal Da Vinci debutta a Vienna: orario e dove seguire la prima semifinale

Sal Da Vinci debutta all’Eurovision 2026 con “Per sempre sì” dopo il trionfo a Sanremo. Il cantante napoletano salirà sul palco di Vienna nella prima semifinale trasmessa in diretta su Rai 2 e RaiPlay.

Parte questa sera, martedì 12 maggio, la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, ospitata a Vienna dopo il successo dell’Austria nella scorsa edizione. Il primo appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, mentre la finale andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2.

La conduzione italiana è affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, chiamati a raccontare le tre serate in programma dalla Wiener Stadthalle, centro dell’evento musicale europeo che quest’anno richiama migliaia di spettatori da tutto il mondo.

L’Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci, che questa sera presenterà “Per sempre sì”. Il cantante napoletano si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale, insieme agli artisti di altri Paesi già qualificati automaticamente per la finale. Francia e Regno Unito saliranno invece sul palco nella seconda semifinale prevista giovedì 14 maggio.

Il brano di Sal Da Vinci arriva all’Eurovision dopo la vittoria alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e ha già raccolto numeri importanti sulle piattaforme digitali, superando i 24 milioni di ascolti in streaming. L’obiettivo per l’Italia è confermare la lunga serie positiva ottenuta nelle ultime edizioni della competizione europea.

Tra gli artisti in gara nella serata inaugurale ci sarà anche Senhit, in rappresentanza di San Marino con il brano “Superstar”. La cantante, nata a Bologna da famiglia eritrea, tornerà sul palco eurovisivo accompagnata da Boy George, ospite molto atteso di questa edizione.

Vienna si prepara ad accogliere uno dei pubblici internazionali più numerosi degli ultimi anni. Sono stati venduti circa 95 mila biglietti e quasi la metà degli spettatori arriverà dall’estero, con fan provenienti anche da Stati Uniti, Australia, Canada, Brasile, Giappone e Sudafrica.

Per tutta la settimana la capitale austriaca ospiterà eventi collaterali dedicati all’Eurovision, tra concerti, aree per i fan, proiezioni pubbliche e appuntamenti culturali diffusi in diversi quartieri della città.