Chi è Andrea Pellegrino che sfida Sinner agli Internazionali di Roma, la favola del tennista partito dalle qualificazioni

Andrea Pellegrino affronterà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d’Italia dopo il successo contro Frances Tiafoe. Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, sta vivendo il miglior torneo della sua carriera al Foro Italico.

Agli ottavi degli Internazionali d’Italia andrà in scena un derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Il numero uno del ranking Atp, dopo aver superato senza difficoltà Alexei Popyrin, troverà dall’altra parte della rete una delle sorprese più inattese del torneo romano.

Pellegrino, attualmente numero 155 del mondo, è riuscito a conquistare il tabellone principale passando dalle qualificazioni. A Roma ha già firmato il risultato più prestigioso della sua carriera grazie alla vittoria contro lo statunitense Frances Tiafoe, che gli ha aperto le porte degli ottavi di finale del Masters 1000.

Nato a Bisceglie il 23 marzo 1997, Andrea Pellegrino sta vivendo per la prima volta l’atmosfera di un torneo Masters 1000 da protagonista. Prima dell’avventura romana, il tennista pugliese si era messo in evidenza al Challenger 175 di Estoril, dove aveva eliminato anche Felix Auger-Aliassime prima di arrendersi soltanto in finale.

Tra Pellegrino e Sinner esiste già un precedente, anche se risale al 2019. In quell’occasione il numero uno azzurro si impose nel torneo Itf di Santa Caterina di Pula, in Sardegna, quando entrambi erano ancora lontani dai palcoscenici più importanti del circuito.

Fuori dal campo, Pellegrino è tifoso dell’Inter e ha sempre indicato Cristiano Ronaldo come il suo modello sportivo. Il percorso costruito al Foro Italico gli garantirà comunque un notevole salto in classifica: dopo il torneo entrerà almeno tra i primi 126 giocatori del ranking Atp.

“Quando sono arrivato qui non avrei mai immaginato di ottenere questo risultato”, ha raccontato dopo la qualificazione agli ottavi. L’obiettivo adesso è avvicinarsi alla top 100, anche se il prossimo ostacolo sarà il più difficile possibile: affrontare Jannik Sinner davanti al pubblico di Roma.