Atp Montreal - Sinner ko ai quarti con Rublev: il russo sfiderà Arnaldi

Il sanremese si ha infatti battuto Kei Nishikori 6-4, 7-5 all'alba italiana, approdando per la prima volta in carriera alla semifinale di un Masters 1000.

Il campione in carica Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 6795555 dollari)

Spettacolo - Il campione in carica Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 6.795.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in un'ora e 48 minuti. Sinner può consolarsi con la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino, raggiunta con 3 mesi d'anticipo. Rublev in semifinale sfiderà Matteo Arnaldi. Il sanremese si ha infatti battuto Kei Nishikori 6-4, 7-5 all'alba italiana, approdando per la prima volta in carriera alla semifinale di un Masters 1000.