Alessio Leccese muore dopo il ritrovamento a San Severo, indagini sulla salma sequestrata

Alessio Leccese è morto a 31 anni dopo il ritrovamento in strada a San Severo, in condizioni gravissime. La salma è stata sequestrata per chiarire le cause del decesso.

Alessio Leccese, 31 anni, originario di Termoli, è morto al Policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato trovato in condizioni disperate in una strada di San Severo.

I soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma il quadro clinico è apparso subito molto grave. Il decesso è arrivato poche ore dopo il ricovero.

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo e ha disposto il sequestro della salma. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto prima del ritrovamento e quali siano state le cause della morte.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori restano sia un malore improvviso sia una possibile aggressione. L’autopsia potrebbe fornire elementi decisivi per ricostruire le ultime ore del 31enne.

La notizia ha colpito Termoli, dove Alessio Leccese era conosciuto. La comunità attende ora gli sviluppi dell’inchiesta aperta dalla magistratura foggiana.