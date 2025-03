Foggia, San Severo: 30enne muore accoltellato durante lite familiare

Mario La Pietra, 30 anni, è stato accoltellato nella sua abitazione in vico Barone, nel centro di San Severo, durante una lite familiare. Trasportato d'urgenza all'ospedale Masselli Mascia, è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto e hanno interrogato la moglie, presente al momento dei fatti, per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.

Quattro morti in incidenti in Puglia tra Foggia e Brindisi - Quattro persone hanno perso la vita in Puglia in due distinti incidenti stradali tra domenica e lunedì. Sul tratto della provinciale Foggia-San Severo, due uomini, tra cui un marocchino di 46 anni e un’altra persona non ancora identificata, hanno perso la vita quando la loro Mercedes è uscita di strada autonomamente, schiantandosi contro un albero.

Incidente mortale sulla statale 16 tra Foggia e San Severo: due vittime in uno scontro violento - Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sulla statale 16, tra Foggia e San Severo. Due persone sono decedute, mentre un'altra è rimasta ferita e ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro su cui viaggiavano le vittime ha perso il controllo, finendo contro il guardrail.