Federica Torzullo, possibile svolta nelle indagini dopo il ritrovamento di un cadavere

Una donna scomparsa da giorni, un ritrovamento inquietante e un’indagine che entra in una fase decisiva. Ad Anguillara, nel Lazio, gli inquirenti stanno lavorando per chiarire l’identità di resti umani scoperti nella sede dell’azienda del marito.

Il caso della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara, potrebbe essere arrivato a un punto cruciale. La donna non dava più notizie di sé dall’8 gennaio e, nelle ultime ore, un ritrovamento ha riacceso l’attenzione degli investigatori.

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, all’interno della sede dell’azienda riconducibile al marito Claudio Carlomagno, è stato individuato un corpo. La scoperta è avvenuta in via comunale di San Francesco, dove sono subito intervenute le forze dell’ordine e i tecnici incaricati delle operazioni di recupero.

Le attività sul posto sono proseguite per consentire la messa in sicurezza dell’area e l’avvio delle procedure di identificazione. Al momento, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe stata rinvenuta soltanto una parte del cadavere, elemento che rende più complesso il lavoro degli inquirenti.

Gli accertamenti medico-legali e le verifiche investigative saranno determinanti per stabilire se i resti possano essere collegati alla donna scomparsa. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulla sede aziendale, considerata ora un luogo chiave per ricostruire quanto accaduto.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, in attesa di conferme ufficiali che possano chiarire l’identità del corpo e il possibile legame con la scomparsa di Federica Torzullo.