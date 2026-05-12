Internazionali 2026, Zverev eliminato da Darderi e furioso per il campo

Alexander Zverev ha perso contro Luciano Darderi agli Internazionali 2026 e ha criticato il campo della BNP Paribas Arena per i rimbalzi irregolari.

Alexander Zverev lascia gli Internazionali 2026 agli ottavi di finale dopo una partita rovesciata da Luciano Darderi. Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato battuto martedì 12 maggio con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-6 sulla terra della BNP Paribas Arena.

Dopo la sconfitta, Zverev ha rivolto critiche dure alle condizioni del campo. In zona mista ha spiegato di aver trovato estremamente complicato giocare e ha definito quella superficie la peggiore mai affrontata nella sua carriera, comprendendo tornei juniores, circuito professionistico, futures e allenamenti.

Il tennista tedesco ha indicato alcuni episodi decisivi della partita. Secondo il suo racconto, su un match point la palla gli sarebbe rimbalzata sopra la testa, mentre su una palla break il rimbalzo sarebbe stato talmente basso da farla quasi rotolare.

Zverev ha attribuito parte delle difficoltà alla qualità della terra battuta, sostenendo che diversi scambi siano stati condizionati da rimbalzi anomali. Darderi, invece, ha completato la rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e ha conquistato l’accesso al turno successivo.