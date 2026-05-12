Francesca truffata dal falso Luke Evans, persi centinaia di migliaia di euro online

Francesca ha creduto di parlare con Luke Evans e ha perso centinaia di migliaia di euro in una truffa online. La donna ha raccontato in tv il crollo della sua famiglia e il tentato suicidio dopo mesi di manipolazione psicologica.

Per mesi ha creduto di avere una relazione con il suo attore preferito, convinta che dietro quei messaggi ci fosse davvero Luke Evans. Francesca, ospite della trasmissione televisiva “La volta buona”, ha raccontato il dramma vissuto nel 2021, quando è finita nella rete di una truffa sentimentale che le ha fatto perdere tutti i risparmi e ha distrutto gli equilibri della sua famiglia.

Tutto è iniziato sui social network con alcuni messaggi arrivati da quello che sembrava essere un profilo collegato all’attore britannico. Da lì sono partite conversazioni quotidiane, attenzioni continue e un corteggiamento che ha portato la donna a fidarsi completamente della persona dall’altra parte dello schermo.

Durante l’intervista con Caterina Balivo, Francesca ha spiegato come i truffatori riescano a manipolare le vittime sul piano emotivo prima ancora che economico. All’inizio anche il marito era a conoscenza di quei contatti, ma la situazione è cambiata quando sono iniziate le richieste di denaro. Il falso attore le avrebbe parlato di regali costosi bloccati alla dogana, chiedendole soldi per liberarli.

La donna ha raccontato di aver inviato migliaia di euro per presunte spese di spedizione e sblocchi doganali. A un certo punto le sarebbe stato chiesto perfino un pagamento aggiuntivo per far arrivare i pacchi con un elicottero. Ogni volta che Francesca domandava perché non pagasse direttamente lui, riceveva la stessa risposta. L’uomo sosteneva di aver già speso tutto per lei e di avere il denaro fermo a causa dei manager.

Con il passare dei mesi le somme versate sono aumentate fino a raggiungere centinaia di migliaia di euro. Il figlio diciassettenne aveva intuito subito che si trattasse di una frode e aveva tentato di convincere la madre a interrompere ogni contatto, senza riuscirci.

Quando il ragazzo ha deciso di raccontare tutto al padre, in casa sono esplose tensioni pesanti. Francesca ha ammesso di aver continuato a parlare con il falso Evans anche dopo le discussioni familiari, soprattutto durante i turni di lavoro notturni del marito. Ha spiegato di sentirsi coinvolta emotivamente e lusingata dalle attenzioni ricevute.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando il figlio, disperato per non riuscire a fermarla, ha scelto di lasciare casa. Un gesto che ha avuto conseguenze devastanti sulla donna. In trasmissione Francesca ha confessato di aver tentato il suicidio dopo essersi sentita schiacciata dai sensi di colpa e dalla perdita di tutto ciò che aveva costruito.

Oggi la donna ha denunciato l’accaduto alle autorità, ma il procedimento è stato archiviato senza individuare i responsabili. Francesca ha spiegato di aver ricevuto attenzione e sostegno dagli investigatori, ma ritiene che manchino ancora strumenti efficaci per contrastare le truffe amorose online e risalire agli autori.