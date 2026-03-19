Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, colpo da centinaia di migliaia di euro

Anna Spiotta | 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commando di sei o sette persone ha assaltato la fabbrica Prada a Dolo nella notte, sfondando l’ingresso con veicoli rubati. Il gruppo ha portato via centinaia di scarpe e borse di lusso per un valore molto elevato.

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Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, colpo da centinaia di migliaia di euro

Un gruppo organizzato ha preso di mira lo stabilimento Prada di Dolo, nel Veneziano, nelle prime ore del mattino. Erano circa le 4 quando sei o sette uomini sono entrati in azione, riuscendo a introdursi nell’area produttiva dopo aver forzato l’accesso con alcuni mezzi.

I ladri hanno utilizzato furgoni e auto, risultati rubati, per sfondare l’ingresso e allo stesso tempo bloccare le vie di accesso. I veicoli sono stati piazzati in modo da ostacolare l’arrivo della vigilanza privata e delle pattuglie, rallentando l’intervento.

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All’interno dello stabilimento il gruppo ha prelevato centinaia di articoli di lusso, tra scarpe e borse griffate, per un bottino stimato in centinaia di migliaia di euro. L’azione è durata pochi minuti, poi la fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, si sono trovati con l’ultimo tratto d’accesso ostruito dai mezzi abbandonati e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica del colpo.