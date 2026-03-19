Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, colpo da centinaia di migliaia di euro

Un commando di sei o sette persone ha assaltato la fabbrica Prada a Dolo nella notte, sfondando l’ingresso con veicoli rubati. Il gruppo ha portato via centinaia di scarpe e borse di lusso per un valore molto elevato.

Un gruppo organizzato ha preso di mira lo stabilimento Prada di Dolo, nel Veneziano, nelle prime ore del mattino. Erano circa le 4 quando sei o sette uomini sono entrati in azione, riuscendo a introdursi nell’area produttiva dopo aver forzato l’accesso con alcuni mezzi.

I ladri hanno utilizzato furgoni e auto, risultati rubati, per sfondare l’ingresso e allo stesso tempo bloccare le vie di accesso. I veicoli sono stati piazzati in modo da ostacolare l’arrivo della vigilanza privata e delle pattuglie, rallentando l’intervento.

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All’interno dello stabilimento il gruppo ha prelevato centinaia di articoli di lusso, tra scarpe e borse griffate, per un bottino stimato in centinaia di migliaia di euro. L’azione è durata pochi minuti, poi la fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, si sono trovati con l’ultimo tratto d’accesso ostruito dai mezzi abbandonati e hanno dovuto proseguire a piedi. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica del colpo.